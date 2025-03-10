فسر الكاتب والمفكر الدكتور يوسف زيدان، تصريحاته السابقة، بشأن عدم ممانعته إلقاء محاضرات في تل أبيب، قائلا: «أنا قلت إنه ليس لدي مصلحة شخصية مع إسرائيل، لكن لو الدولة ممثلة في الخارجية أو اتحاد الكتاب طلبت مني ذلك لمصلحة العرب، ممكن أعمله».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار»: «بعد ذلك، أرسلت إسرائيل رسالة إلى اتحاد الكتاب تتطلب إلقاء مجموعة محاضرات بناءً على ما نُشر، تشنجوا في اتحاد الكتاب! قلت لهم: بتتشنجوا ليه؟ قولوا لأ وخلاص، لو مش عاجبكم، أنا مش هروح لوحدي؛ لكن الناس عايزة تهيج وتبعبع، وأنا أعذرهم»، حسب تعبيره.

وتابع: «بعد السابع من أكتوبر وغباوة نتنياهو وحكومة الاحتلال الحالية، رفضت التحدث مرة أخرى في هذه المسألة لأنهم قطعوا كل الخيوط، لكني لم أكن مخطئا، لأن السلام ليس خطأ أبدًا، وحزب الليكود، أكثر الأحزاب تشددًا، هو الذي وقع اتفاقية السلام مع مصر».

ورد على الاتهامات بمجاملته إسرائيل بهدف الحصول على جائزة نوبل، متسائلا: «أنا جاملتها فين؟ أنا من تأذيت من إسرائيل وفسخت عقدي مع الوكيل الأدبي؛ لأنه خدعني وأصدر ترجمة عزازيل من تل أبيب، والمفترض أنها تصدر من لندن، ففسخت العقد معه وفي العلن».

واختتم مؤكدا أنه «ضد خروج اليهود من مصر، وضد إقامة دولة إسرائيل».