المجلس الوطني الكردي في سوريا: لسنا على علم باتفاق عبدي والشرع

أعلن المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا فيصل يوسف، أنهم ليسوا على علم بالاتفاق الذي تم بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري، والذي بموجبه ستصبح قوات "قسد" جزءاً من الجيش السوري.



وقال فيصل يوسف لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين، إنهم ليسوا على علم بالاتفاق الذي تم في دمشق بين مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وأحمد الشرع، الرئيس السوري، لذلك لن يعلقوا على الاتفاق.



وأضاف المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا: "يجب أن يجتمع المجلس، وعندها سنعلن عن رأينا في الاتفاق".



يشار الى أنه وبناء على اجتماع جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم الاثنين، تم الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكوردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.



كذلك تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ودعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.



وأيضاً شمل الاتفاق رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري، وأن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.



يذكر أنه وبحسب وسائل إعلام قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين، نقلت مروحية أميركية من طراز أباتشي وفداً من قوات سوريا الديمقراطية برئاسة مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إلى محافظة ريف دمشق.