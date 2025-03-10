استمرار نمو الإقراض المصرفي في اليابان

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين استمرار نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد للشهر الثالث على التوالي.
وذكر البنك أن الإقراض المصرفي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر3% سنويا إلى 468ر635 تريليون ين (1ر4 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد نموه نسبة 9ر2% خلال يناير وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3% وفقا للبيانات الأولية.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال فبراير بنسبة 4ر3% سنويا إلى 468ر557 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% إلى 001ر78 تريليون ين.
وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويا إلى 897ر4 تريليون ين.