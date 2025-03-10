استمرار نمو الإقراض المصرفي في اليابان

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أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين استمرار نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد للشهر الثالث على التوالي.

وذكر البنك أن الإقراض المصرفي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر3% سنويا إلى 468ر635 تريليون ين (1ر4 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد نموه نسبة 9ر2% خلال يناير وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3% وفقا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال فبراير بنسبة 4ر3% سنويا إلى 468ر557 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% إلى 001ر78 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويا إلى 897ر4 تريليون ين.