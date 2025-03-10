حماس تؤكد استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية فورا

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معربة عن استعدادها للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة».

وذكرت أن «رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم».

وأشارت إلى أن «الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى».

وشددت على رفضها محاولات «الضغط على حماس»، في حين يُترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته.

وحذرت من أن «لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تُجدي نفعًا»، مؤكدة: «لا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى».

ولفتت إلى أن «استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاءً للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم».