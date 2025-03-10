شرطة تل أبيب تستعيد تمثال بن جوريون بملابس السباحة

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اعتقلت شرطة تل أبيب شابا، الأحد، بتهمة سرقة تمثال لأول رئيس وزراء لإسرائيل دافيد بن جوريون من بهو فندق.

وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، قال المتحدث باسم الشرطة إن المشتبه به، وعمره 23 عاما، كان يقيم في فندق تل أبيب، وسرق التمثال أثناء مغادرته.

ويعد التمثال نسخة طبق الأصل من صورة شهيرة لرئيس الوزراء الأسبق، وهو ينفذ حركة الوقوف على الرأس على الشاطئ مرتديًا ملابس السباحة.

وفي غضون ساعات من تلقي تقرير السرقة صباح الأحد، حدد المحققون المشتبه به ووصلوا إلى عنوانه في مدينة هرتسيليا.

وأوضح المتحدث أن قوات الأمن عثرت على التمثال مخبأ في فناء منزل المشتبه به، ومغطى بمنشفة.

ونقل المشتبه به للاستجواب في مركز شرطة تل أبيب المركزي، بتهمة السرقة والتسبب في أضرار بمرافق الفندق، الذي أعيد إليه التمثال.