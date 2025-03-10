 3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة


نشر في: الإثنين 10 مارس 2025 - 8:53 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 8:54 م

استشهد ثلاثة أشقاء فلسطينيين، وأصيب عدد آخر مساء اليوم الاثنين، في قصف نفّذه الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.


وذكرت مصادر محلية، أن عدداً من المواطنين أُصيبوا جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية قرب وادي أبو قطرون شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

فيما أُصيب مواطن آخر برصاص جيش الاحتلال في منطقة الصدر، خلال اعتداءات استهدفت حي تل السلطان غربي مدينة رفح، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.


وفي سياق متصل، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث بلغ العدد 48,467 شهيدًا و111,913 جريحًا، وذلك بعد وصول 9 شهداء و16 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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