نتنياهو يمثل أمام القضاء للرد على تهم الفساد للمرة الـ16

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، للمرة السادسة عشر أمام المحكمة المركزية بتل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ 16 منذ 10 ديسمبر 2024، حيث كانت المحكمة حددت الأسبوع قبل الماضي عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ 24 جلسة ما يعني تبقي 8 جلسات- حسب وكالة الأناضول.

وتنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردود نتنياهو عل الاتهامات الموجهة إليه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".



