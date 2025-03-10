تقرير فرنسي يكشف مفاجأة عن سبب فشل انتقال صلاح لـ باريس سان جيرمان

فجر تقرير صحفي فرنسي مفاجأة وراء رفض باريس سان جيرمان التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول، قبل انتقاله إلى قلعة آنفيلد في صيف 2017.

وفقا لصحيفة "لوباريزيان" أكد أوناي إيمري، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، خلال الفترة بين 2016 و2018 ، كان النادي الفرنسي على أعتاب التعاقد مع صلاح.

أضاف إيمري:" كانت لدينا في باريس سان جيرمان بعض الشكوك بشأن صفقة صلاح، ولكن تحطمت هذه الشكوك تماما بعد انضمامه إلى ليفربول في 2017".

تابعت الصحيفة:" صلاح كان قريبا من الانتقال إلى باريس في 2017 ولكن تم إغلاق الملف بعد ضم كيليان مبابي ونيمار خلال صيف نفس العام".

أوضحت الصحيفة أن مسؤولي باريس أغلقوا ملف التعاقد مع صلاح، بعد قرار صريح من ملاك النادي في قطر، بسبب أزمة سياسية بين الدولة الخليجية وعدد من دول المنطقة، ومنها مصر، خلال هذه الفترة".

أشارت «لوباريزيان»:" بعدها أصبحت فرص صلاح ضعيفة في الانتقال إلى باريس مع تواجد نيمار ومبابي، وكذلك ميسي الذي انضم في صيف 2021".

أكملت الصحيفة تقريرها:" رغم ذلك لم تنقطع العلاقة القوية بين صلاح وناصر الخليفي رئيس باريس، والتي امتدت لما يزيد عن 10 سنوات، وتقابلا سويا عدة مرات، منها الصورة المسربة الشهيرة لاجتماعهما في أحد مطاعم لندن خلال 2023".

أتمت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن صلاح الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، يبقى خارج أجندة لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان، ولويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي.