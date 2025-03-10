حزب الله: لا بد من المواجهة إذا استمر احتلال إسرائيل بجنوب لبنان

قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، إنه إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان فلا بد من مواجهته من قبل الجيش والشعب والمقاومة.

وأضاف قاسم، في مقابلة أجرتها معه قناة "المنار"، مساء الأحد: "التزمنا بالاتفاق (وقف إطلاق النار) بينما العدو يخرقه ويعتدي على أشخاص بعيدا عن الحدود في سياراتهم المدنية وفي منازلهم".

وتابع: "إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي لابد من مواجهته من قبل الجيش والشعب والمقاومة، بينما البعض يريد التحرير بالدبلوماسية"، مؤكدا أن المقاومة لن تتوقف ولن تترك إمكاناتها أمام العدوانية والاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه عقب اغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، "تغيرت خلال هذه الفترة الكثير من التفاصيل، حيث كنا أمام انكشاف أمني وتمت معالجته، وجرى تحقيق لأخذ الدروس والعبر ومحاسبة المقصرين".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر عام 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك للاتفاق، ما خلف 85 شهيدا و285 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة "الأناضول" استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وعن التطورات الأخيرة في سوريا، قال قاسم، إنه لا يوجد أي تدخل لحزب الله في سوريا، ولكن لا أستبعد نشوء مقاومة سورية ضد إسرائيل، مضيفا: "نتمنى لسوريا الاستقرار للتفاهم على إقامة دولة قوية ووضع حد للتوسع الإسرائيلي".

وفي الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لعناصر تابعة للنظام السوري السابق، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة لعناصر النظام السابق تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار بمدن الساحل، وبدء ملاحقة تلك العناصر والضباط الموالين للنظام السابق في المناطق الريفية والجبال.