مانشستر يونايتد يحصن كوبي ماينو من العروض الخارجية

يستعد نادي مانشستر يونايتد لبدء محادثات مع لاعب الوسط الشاب كوبي ماينو من أجل توقيع عقد جديد، وفقًا لما كشفته شبكة سكاي سبورتس.

ويأتي ذلك في توقيت أعلن فيه النادي رحيل أحد أعمدة خط الوسط، كاسيميرو، مع نهاية الموسم الجاري، ما دفع إدارة يونايتد للتحرك من أجل تأمين مستقبل لاعب أصغر سنًا بعقد محسن.

وبحسب سكاي سبورتس نيوز، جرى بالفعل تواصل مبدئي مع ممثلي ماينو، على أن تعقد جلسة قريبة لمناقشة تفاصيل عقد جديد من شأنه تعديل راتبه ليكون متوافقًا مع مكانته بين لاعبي الفريق الأول.

ويعد ماينو، خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، من أصحاب الرواتب الأقل داخل الفريق، رغم تصعيده مبكرًا واعتماده كأحد أبرز المواهب الشابة في النادي.

وخلال الأشهر الأخيرة، ارتبط اسم ماينو باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها نابولي، وسط تقارير أشارت إلى رغبة اللاعب في خوض تجربة إعارة للحصول على دقائق لعب أكثر.

إلا أن سكاي سبورتس نيوز أكدت أن مانشستر يونايتد لا ينوي مناقشة فكرة الإعارة، ويعتبر ماينو جزءًا أساسيًا من مشروع النادي المستقبلي.