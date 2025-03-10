الخارجية الإيرانية: لم نتلق رسالة من أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران لم تتلق رسالة من أمريكا، وذلك فيما يتعلق بمزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إرسال رسالة إلى إيران.

وقال بقائي، في مؤتمره الصحفي الیوم الإثنین، ردا على سؤال من وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، يتعلق بمزاعم ترامب بشأن إرسال رسالة إلى إيران، ثم ما قاله مسئول أمريكي كبير، إن الرسالة كتبت ولكنها لم ترسل: "لا، لم تتلق إيران رسالة من أمريكا".

وحول مسئولية سويسرا تجاه الوثائق الدولية، أوضح أنه في سبتمبر 2024، تمت الموافقة على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان من بين بنوده طلب إلى سويسرا باعتبارها الراعي والمؤسس للوثائق الدولية للحقوق الإنسانية.. بشأن حماية المدنيين والأهداف المدنية في الهجمات المسلحة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "كان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع يوم 7 مارس الجاري، وكان هدفه الأساسي هو الموافقة على أحكام القانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة في فلسطين وغزة من قبل الأعضاء الملتزمين بهذه الوثائق، وأدرج هذا الطلب في هذا القرار باعتباره طلبا من المجتمع الدولي، كما أثير هذا الطلب في أحد الاجتماعات التشاورية لمحكمة العدل الدولية، وفي هذه الأشهر القليلة جرت مشاورات مكثفة ومفصلة، خاصة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف، لعقد الاجتماع".

وأضاف بقائي: "شعرنا بالأسف الشديد والمفاجأة أن سويسرا قررت أخيرا عدم عقد هذا الاجتماع، وهذا الموضوع كان من بين القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير.. كما أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن أسفهم لعدم عقد هذا الاجتماع والحقيقة أنه خلال العامين الماضيين حدثت انتهاكات واسعة النطاق للحقوق الإنسانية الدولية، لكن لم يكن هناك أي رد فعل من الأطراف التي تعتبر نفسها هي المسئولة عن هذه القضية".