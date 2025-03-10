أحمد هيكل: تطبيق الدعم العيني أسوأ السياسات الاقتصادية والنقدي هو الحل

قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن تطبيق الدعم العيني كان من أسوأ السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، مطالبًا بالتحول إلى الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه بكفاءة أكبر

وأشار خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «TEN» إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح ضرورة، إلا أن بعض الأفراد يتعاملون مع الخدمات المدعومة بسياسة «أبو بلاش كتر منه»، مما يزيد من معدلات الاستهلاك بشكل غير مبرر.

وأكد أن التسعير الخاطئ للطاقة أدى إلى زيادة حجم الاستهلاك، وهو ما ساهم في تفاقم عجز ميزان المدفوعات، مشددًا على أهمية تشخيص المشكلات الاقتصادية في وقت مبكر من أجل التمكن من إيجاد حلول فعالة ومستدامة لها.

وأضاف أن شركة القلعة للاستثمارات المالية تواصل دورها في دعم الاقتصاد والمجتمع من خلال مسؤوليتها المجتمعية، حيث تجاوز حجم تبرعاتها خلال العشرين عامًا الماضية 28 مليون دولار، مما يعكس التزامها بالمساهمة في التنمية المستدامة.

وذكر أن الجهاز الإداري للدولة فقد الكثير من قدرته خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بسمعة استثمارية قوية، حيث يرى البعض أنها من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، وهو شخصيًا من بين هؤلاء، لافتًا إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب سعداء بالاستثمار في مصر، بينما يواجه آخرون بعض التحديات.

وأضاف أن هناك قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، والصناعة تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما تحقق في قطاع التعدين يجب أن يُدرس للاستفادة منه وتجنب الأخطاء التي ارتكبت فيه لعدم تكرارها مستقبلًا.

وأشاد بكفاءة رجال الأعمال المصريين، معتبرًا أنهم من بين الأذكى والأكثر كفاءة، لكن بعضهم اضطر إلى تقليص أعماله في مصر أو مغادرتها خلال الفترات الماضية.

وأكد على ضرورة توفير بيئة استثمارية أكثر سرعة وكفاءة، بحيث يتمكن المستثمر من رؤية مشروعاته على أرض الواقع بسهولة وسلاسة، مما يعزز مناخ الأعمال في البلاد.