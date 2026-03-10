محافظ كفرالشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب ويحذر من استغلال المواطنين

اعتمد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، التعريفة الجديدة لنقل الركاب على جميع خطوط المواصلات العامة، الداخلية والخارجية، بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة وارتفاع أسعار البترول عالميًا، محذرًا من استغلال المواطنين أو تحصيل أي مبالغ إضافية تتجاوز التعريفة الرسمية المقررة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وعادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف وسيارات الأجرة، وبدر زيدان، مدير عام الشئون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكلف محافظ كفرالشيخ الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين، بشن حملات مكثفة على جميع المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة، موجهًا بطباعة وتوزيع "استيكرات" جديدة موضح بها قيمة الأجرة المعتمدة، يتم إلصاقها على سيارات الميكروباص والسرفيس، إلى جانب وضع لافتات واضحة بجميع المواقف على مستوى المحافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة وضمان الشفافية الكاملة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف ميدانيًا، مؤكدًا أن الهدف هو ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وضمان استقرار منظومة النقل.

وناشدت محافظة كفرالشيخ، جميع المواطنين، بعدم دفع أي أجرة تزيد عن القيمة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي سائق مخالف أو يمتنع عن التحميل عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات بالمحافظة، أو الخط الساخن للمرور (136) والرقم الأرضي (0473232297)، حيث تعمل جميع الخطوط على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفورية.

يذكر أنه تم تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، وشملت الزيادة:

• بنزين 95 "24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا".

•بنزين 92 "22.25 جنيه للتر بدلًا من 19.25 جنيه".

•بنزين 80 "20.75 جنيه للتر بدلًا من 17.75 جنيه".

•السولار "20.5 جنيه للتر بدلًا من 17.5 جنيه".

• أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم 275 جنيها، و25 كجم إلى 550 جنيهًا.

• غاز تموين السيارات "13 جنيهًا للمتر بدلًا من 10 جنيهات".

يأتي القرار نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البترول عالميًا وتكاليف الشحن والتأمين، استمراراً لجهود الدولة فى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار إمدادات الطاقة بالسوق المحلي.