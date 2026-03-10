الزيني: تكلفة نقل البضائع ارتفعت بنسبة تصل لـ25% بعد زيادة المحروقات

قال أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط، إن تكلفة نقل البضائع للقطاع الخاص، ارتفعت بداية من تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار السولار بنسبة تتجاوز الـ17%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار بمتوسط 10% منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران.

وأضاف الزيني أن الجمعية ستتقدم بطلب للحكومة بزيادة التعاقدات بينهما بنسبة تصل إلى 25%، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف، أدى إلى زيادة أسعار قطع غيار السيارات والإطارات، بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وزيت المحركات بنسبة تصل إلى 20%.

وأكد الزيني أن تكلفة النقل لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من سعر المنتج النهائي، وهو ما يجعل تأثير زيادة أسعار النقل محدود جدا على أسعار السلع بالسوق المحلية.

وبحسب الزيني، فإن أسعار شحن البضائع بين محافظات الجمهورية تتراوح بين 200 إلى 500 جنيه لكل طن، لافتا إلى أن الزيادات الجديدة في أسعار الشحن ستضيف من 50 إلى 125 جنيه لكل طن، أي أن نصيب الكيلو الواحد (أي سلعة) من الزيادة لا يتجاوز 12 قرشا.

وأكد أن آليات العرض والطلب هي المتحكم الأكبر في أسعار السلع، لافتا إلى ضرورة تشديد دور الجهات الرقابية على الأسواق المحلية، لضمان توفير السلع بشكل كافٍ، وعدم استغلال ارتفاع أسعار المحروقات.

وتترقب الأسواق المحلية زيادات جديدة في أسعار كافة السلع، خلال الفترة المقبلة نتيجة رفع أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 14% و30%، بحسب عدد من الخبراء والمختصين تحدثوا مع «الشروق»، ولكنهم أشاروا إلى أن الزيادات ستكون محدودة.

واعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميًا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

-بنزين 95.. 24 جنيهاً للتر بدلا من 21 جنيها سابقا.

-بنزين 92 .. 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه.

-بنزين 80 ...20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه.

-السولار .... 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

-غاز تموين السيارات 13 جنيها / م3 بدلا من 10 جنيهات.