شركة باير الألمانية تعتزم شطب واحدة من كل سبع وظائف في ألمانيا

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تعتزم شركة باير الألمانية للكيماويات الزراعية والدوائية، شطب 4500 وظيفة في ألمانيا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الشركة في مدينة ليفركوزن اليوم الثلاثاء.

ويعادل عدد الوظائف المزمع شطبها نحو سُبُع إجمالي عدد الوظائف الموجودة لدى باير في ألمانيا و البالغ عددها 32 ألف ومئة وظيفة حتى الآن.

وإلى جانب المقر الرئيسي في ليفركوزن، تمتلك باير عددا من المقار الكبيرة في برلين وفوبرتال ودورماجن ومونهايم.

وأوضحت باير أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحسين القدرة التنافسية والربحية لدى الشركة.

كانت باير طرحت في نوفمبر الماضي خططها لإعادة الهيكلة والتي تتضمن شطب 12 ألف وظيفة على مستوى العالم أي ما يعادل 10% من إجمالي عدد الوظائف لديها عالميا، ولم تكن الشركة قد أفصحت آنذاك عن عدد الوظائف المزمع شطبها في ألمانيا.

وقد اتضح الآن أن الوظائف المشطوبة في ألمانيا ستكون أكثر تضررًا من خطط إعادة الهيكلة مقارنة بالوظائف خارجيا.

وتعتزم الشركة تنفيذ شطب الوظائف باستخدام وسائل مختلفة منها تقديم تعويضات.

يذكر أن فسخ عقود العمل لظروف تتعلق بالإنتاج إجراء مستبعد بالنسبة لباير في ألمانيا حتى نهاية 2025.

وهناك دعوى قضائية حاليا في الولايات المتحدة ضد باير بسبب مزاعم حول تسبب مبيد أعشاب من إنتاج الشركة يحمل اسم (راوند آب) في إصابة شخص بالسرطان لاحتوائه على مادة الجليفوسات الكيماوية.

في الوقت نفسه، يجد فيرنر باومان، رئيس الشركة، نفسه يحارب على جبهات أخرى، في ظل تباطؤ تطور الحركة التجارية لقطاع العقاقير التي لا تحتاج إلى وصفات طبية.

ويتعين على الشركة البحث عن قاطرات نمو جديدة في القطاع الدوائي وذلك لقرب سقوط حماية براءات الاختراع لمنتجات مهمة للمبيعات مثل عقار زاريلتو المضاد للتخثر وعقار ايليا للعيون.