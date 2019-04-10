«الآثار» تنفي بيع 17 قطعة أثرية في مزادات بالولايات المتحدة الأمريكية

نفت وزارة الآثار، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام صالة مزادات كرستيز بالولايات المتحدة الامريكية بالإعلان عن مزاد لبيع مجموعة من القطع الآثرية المختلفة، والتي يبلغ عددها قرابة 91 قطعة آثرية من ضمنها عدد 17 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية.

وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إن الإدارة قامت بالعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة المزادات الموجودة على شبكة المعلومات الدولية، مؤكدا أنه فور الإعلان عن المزاد المذكور حملت الإدارة الكتالوج الخاص به ومقارنة القطع المعروضة للبيع بقائمة المفقودات والمبلغ بها الإدارة، وقد تبين عدم وجود أي تطابق بينهم.

كما تم مخاطبة قطاعي الآثار المصرية والمتاحف بوزارة الآثار للاطلاع ومراجعة المخازن المتحفية والمخازن في هذا الشأن للوقوف على ما إذا كانت أيا من تلك القطع ضمن مفقوداتهم.

وأضاف عبد الجواد، أنه إذا ثبت أن تلك القطع قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذا المزاد، والعمل على استرداد جميع القطع، وذلك من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنيه بالدولة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للآثار المستردة نجحت خلال الآونة الأخيرة في استرداد العديد من القطع الآثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وقد بلغ عدد تلك القطع أكثر من ألف قطعة آثرية في الأعوام الثلاثة الأخيرة فقط، علما بأن القوانين السابقة لقانون الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 كانت تسمح بتجارة الآثار وتداولها.