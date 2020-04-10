بابا الفاتيكان يقول إن القساوسة المتهمين بهتانا بالاعتداء الجنسي «في قلبه»

كرس بابا الفاتيكان فرنسيس الأول قداسه أمس الخميس، "الخميس المقدس/خميس العهد"، إلى "جميع القساوسة"، بما في ذلك، أولئك الذين اتهموا بهتانا بارتكاب "أشياء قبيحة".

وأقيم قداس "العشاء الأخير" بكاتدرائية القديس بطرس، من دون جمهور، بسبب القيود المفروضة على جميع احتفالات أسبوع عيد الفصح، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال: "اليوم أريد أن أكون قريبًا من القساوسة، جميع القساوسة، من آخر قسيس جرى ترسيمه، إلى البابا... اليوم أنتم في قلبي."

وقال: "القساوسة الذين تعرضوا للافتراء.. يحدث الكثير لهم اليوم حيث لا يستطيعون السير في الشارع حيث يلقي إليهم سئ القول في ما يتعلق بالمأساة التي مررنا بها، باكتشاف قساوسة قاموا بأفعال سيئة".

وينظر إلى تصريحات فرانسيس على أنها إشارة واضحة للفضيحة المستمرة لجرائم رجال الدين بالاعتداء الجنسي، والتستر عليها، وهو ما عانت منه الكنيسة الكاثوليكية لعقود.

وتستمر احتفالات أسبوع عيد الفصح يوم غد الجمعة بمسيرة درب الصليب خارج كاتدرائية القديس بطرس.

وللمرة الأولى منذ عام 1963، لن تقام المسيرة في الكولوسيوم بوسط روما نظرا لإجراءات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.