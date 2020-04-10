قيادي حوثي: لن نقبل «بهدنة مزيفة» ومطلبنا إيقاف الحرب ورفع الحصار عن اليمن

اعتبر قيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، أمس الخميس، مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنتها قيادة التحالف المشتركة، "مناورة إعلامية لا أقل ولا أكثر".

وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي للجماعة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن تقدمنا برؤية وطنية إلى الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وفك الحصار عن اليمن، وفي انتظار الرد عليها".

وأضاف: "أما ما أعلنته دول العدوان (التحالف) فهو إعلان لمجرد الإعلان ولم ينعكس على الواقع".

وأفاد القحوم، بأن الوضع في البلاد يتطلب إعلانا شاملا ودائما وصريحا "لوقف العدوان وفك الحصار وهذا مطلب لكل أبناء الشعب اليمني، أما الهدن التي تعلن لمجرد الإعلان ليست إلا استثمارا للمعاناة اليمنية وإصرارا على استمرار العدوان".

وأشار القحوم إلى أن "دول العدوان" قد أعلنت أكثر من مرة عن هدنة لمدة أسبوع "ومن ثم يستمر العدوان وتستمر الغارات والمؤامرات على اليمن كما أن الأحداث والحقائق أثبتت أن الامريكي هو صاحب القرار حيث أعلن العدوان من واشنطن، وما السعودي والإماراتي إلا أدوات تنفذ المشروع الأمريكي الصهيوني في اليمن والمنطقة".

وبدأ سريان الهدنة قبل ساعات، ضمن الإجراءات الرامية إلى العمل على إنهاء الحرب والتصدي لفيروس كورونا الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية في حال وصوله اليمن.