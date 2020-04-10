تأكيد أول إصابة بكورونا في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص

أكدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين أفراد قواتها.

وذكرت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام -في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية- أن المريض بدت عليه أعراض خفيفة وتم عزله على الفور. ويراقب الطاقم الطبي الشخص عن كثب بعد أن جاءت نتيجة التحليل ايجابية، وتقوم البعثة بعملية تتبع قوية لمنع المزيد من انتشار الفيروس.

وذكر البيان الصحفي أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص تعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان التقيد الصارم لجميع البروتوكولات المتعلقة بالمرض لمنع وتخفيف مخاطر انتشار الفيروس.

وأشارت القوة إلى أنه تماشياً مع توجيهات الأمين العام والتدابير التي اتخذتها السلطات القبرصية، صدرت تعليمات لجميع الموظفين المدنيين في القوة منذ منتصف مارس الماضي بالعمل عن بعد من المنزل.

وأضافت أنه منذ 4 أبريل الجاري، أوقف الأمين العام للأمم المتحدة تناوب ونشر جميع الأفراد النظاميين في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتى 30 يونيو المقبل.

وذكر البيان الصحفي أنه منذ بداية تفشي المرض في قبرص وضعت القوة تدابير صارمة لحماية الأفراد والمجتمع، وعززت البعثة من هذه الإجراءات لضمان استمرار العمليات ومنع انتشار الفيروس.

كما ذكر البيان الصحفي أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص تتضامن مع السكان في جميع أنحاء الجزيرة القبرصية في هذه الأوقات الصعبة وستواصل مساهماتها في السلام والاستقرار في قبرص إلى الحد الأقصى من قدرات البعثة.