روسيا: تراجع الإصابات بفيروس كورونا إلى أقل من 9 آلاف

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا، إلى ما دون عتبة تسعة آلاف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت تسجيل 8704 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 9150 إصابة أمس، مشيرة إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو 2006 حالات، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبرج 699 حالة، بحسب قناة"أر تي العربية" الروسية.

ورصدت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي 402 حالة وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، فيما تماثل 9579 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و632688 إصابة مؤكدة، منها 102649 حالة وفاة و271760 حالة نشطة وأربعة ملايين و258279 حالة شفاء.

وتم في روسيا حتى اليوم أكثر من 3. 123 مليون فحص مختبري لتشخيص إصابات كورونا، 344 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.