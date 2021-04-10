أردوغان: نأمل انتهاء التصعيد شرقي أوكرانيا وحل النزاع بالحوار

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن أمله في انتهاء التصعيد شرقي أوكرانيا "في أقرب وقت" وحل النزاع عبر الحوار على أساس اتفاقية "مينسك".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمدينة إسطنبول، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد أردوغان على أن تركيا دافعت بقوة عن سيادة أوكرانيا ووحدة ترابها.

وشدد الرئيس التركي على على ضرورة حل الأزمة شرقي أوكرانيا بالطرق السلمية والدبلوماسية على أساس القانون الدولي ووحدة تراب أوكرانيا.

وتابع أردوغان قائلا:"أكدنا دعمنا لـ "منصة القرم" التي تهدف أوكرانيا من خلالها إلى توحيد المجتمع الدولي حول شبه الجزيرة".

واستطرد أردوغان: "شرعنا في مشاورات لتأسيس منصة جديدة مع أوكرانيا بصيغة 2+2 يشارك فيها وزيرا خارجية ودفاع البلدين".

وأوضح أردوغان أن هدف بلاده الأساسي هو أن يظل البحر الأسود واحة للسلام والاستقرار والتعاون.

كما تحدث أردوغان عن تتار القرم، حيث قال إن تحسين مستوى معيشة تتار القرم الذين اضطروا لمغادرة وطنهم، مسؤولية تاريخية وإنسانية.

ومضى أردوغان قائلا: "عززنا شراكتنا مع أوكرانيا بمناسبة اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى".

وأعرب أردوغان عن ثقته بالوصول إلى هدف 10 مليارات دولار (سنويا) مع أوكرانيا من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وشدد أردوغان على أن الصناعات الدفاعية تشكل بعدا مهما في علاقاتنا الثنائية مع أوكرانيا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني إن "دعم تركيا لاستعادة سيادتنا ووحدة أراضينا مهم للغاية".

وأضاف زيلينكسي أن "الصناعات الدفاعية قوة دافعة لشراكتنا الاستراتيجية مع تركيا".