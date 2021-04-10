عبد الحفيظ: جدول مباريات الأهلي بأبريل لم أر مثله في العالم

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، اتحاد الكرة بشأن قراره لأجندة مباريات الأهلي في الفترة المقبلة.

قال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "لك أن تتخيلوا سنلعب ضد النصر ثم الزمالك وسموحة وإنبي والجونة والمصري وغزل المحلة والاتحاد أيام 14 و18 و21 و24 و27 و30 أبريل و3 و6 مايو".

وأضاف "خوض 7 مباريات متتالية بفارق زمني 3 أيام فقط، أمر صعب، ولم أر مثله في العالم".

وتابع "هناك فارق بين الدوري والبطولات المجمعة، كما أنه من الوارد اللعب مرتين متتاليتين كل 3 أيام ثم مباراتين كل 4 أيام، لكن مثل هذا الجدول صعب جدا".

وتطرق مدير الكرة بالأهلي للحديث عن الفوز على سيمبا التنزاني 1-0 في دوري أبطال إفريقيا، قائلا "انتصار مهم رغم أنه غير مؤثر في جدول الترتيب، لأكثر من سبب مثل إنهاء مرحلة المجموعات بانتصار معنوي، وإكساب الثقة لعدد كبير من اللاعبين الغائبين عن المشاركة منذ فترة طويلة".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "لقد تأثر الفريق كثيرا بالغيابات، وآخرها خروج محمد هاني وياسر إبراهيم من المعسكر ليلة مباراة سيمبا، وأتمنى أن يكون القادم أفضل".