أبو الغيط: قوة ودبلوماسية الأداء العراقي في المنطقة تعكس الثقة بالنفس

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عميق الشكر لوزير خارجية العراق فؤاد حسين على توجيه الدعوة له من أجل زيارة العاصمة بغداد، لافتًا إلى أنه لبى الدعوة سريعًا قبل شهر رمضان.



وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي، صباح السبت، أنه يتابع وبدقة الأداء العراقي الحالي في الإقليم، قائلًا إن قوة الأداء ودبلوماسيته ومنهجه تعكس الكثير من الثقة بالنفس.



وأشار إلى أن العراق دولة منشئة للجامعة العربية ولديها ارتباط وثيق بها وتدعمها، معلنًا عن استضافة القيادة العراقية في مقر الجامعة؛ للاطلاع على جناحها الذي ساهم فيه العراق منذ سنوات، خلال أقل من 3 أشهر.



ووصل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد.



وسيلتقي أمين عام جامعة الدول العربية، خلال الزيارة، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.