حضرت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز حفل توقيع كتاب " لبنى.. قصة امرأة حرة" للكاتبة الصحفية هبة محمد علي ، اليوم السبت، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير.

كما حضر عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وسمير صبري والإعلامي مفيد فوزي بجانب عدد من الكتاب والصحفيين.

يتناول الكتاب حياة الممثلة المصرية لبنى عبد العزيز منذ نشأتها وتخرجها في الجامعة الأمريكية ثم عملها بالفن وسفرها إلى الولايات المتحدة وكذلك الأعمال القليلة التي شاركت فيها بعد عودتها.

وكرمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الفنانة لبنى عبد العزيز إذ قدم لها رئيس الجامعة فرانسيس ريتشاردوني هدية تذكارية إضافة إلى ألبوم يحمل معظم بوسترات أفلامها وبعض ما نشر عن هذه الأفلام وقت عرضها.

وقال ريتشاردوني إن الجامعة سعيدة بالترحيب مجددا بابنتها لبنى عبد العزيز التي تخرجت قبل سنوات طويلة وكانت تحمل لقب "ملكة جمال الجامعة الأمريكية" قبل أن تصبح إحدى أبرز الفنانات المصريات.

من جانبها قالت لبنى عبد العزيز إنها سعيدة جدا جدا بالحفاوة التي قوبلت بها في الجامعة والكاتبة هبة محمد علي التي لولا كتابها لما كانت ستلمس كل هذا الحب.

وتحدث خلال الحفل أيضا الفنان سمير صبري الذي سرد بعض من الذكريات التي جمعته بالفنانة لبنى عبد العزيز سواء في مصر أو الولايات المتحدة وذكرها داخل كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة).

وقالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية: "أنسب جزءا كبيرا من نجاحي إلى لبنى عبد العزيز" التي عندما كان المخرجين يريدون حصري في أدوار معينة استشهد بها وبتمكنها من تقديم أدوار غير متوقعة مثل ابنة السايس في فيلم (غرام الأسياد) وغيرها من الأدوار الرائعة.

وتحدث أيضا الإعلامي مفيد فوزي الذي استعاد ذكريات البرامج التي تعاون فيها مع لبنى عبد العزيز سواء في الإذاعة أو التلفزيون واستعرض آراء بعض كبار المثقفين والفنانين الذين تعاملوا مع لبنى عبد العزيز أمثال المنتج رمسيس نجيب والكاتب إحسان عبد القدوس.