التضامن تعرض مسلسل أهل الحتة للتوعية بعدد من القضايا المجتمعية

أعلنت وزارة التضامن، عن بدء إذاعة مسلسلها الجديد "أهل الحتة"، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوميا طوال شهر رمضان الساعة الثامنة مساء ابتداءً من الغد الاثنين الموافق ١٠ رمضان.

والمسلسل تم إنتاجه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ويونيسف، وبالشراكة بين الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وهي حلقات منفصلة تعرض المشكلة عن طريق مجموعة من الشخصيات تتعرض للمشكلة ونشاهد كيفية حلها ومعالجتها.

ويتناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية مثل ختان الأناث وزواج الصفقة والعنف المنزلي والحرمان من التعليم، والإدمان، والابتزاز الجنسي، وغيرها من المشاكل التي تؤثر في بنيان مجتمعنا.

كما يعرض المسلسل رأي خبراء ومتخصصين في الدين والطب وعلم النفس وعلم الاجتماع، في موضوعات الحلقة؛ حيث يدمج المسلسل القالب الدرامي برأي الخبراء في هذه المجالات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وإعادة تصحيح المفاهيم المغلوطة وتشكيل وعي مجتمعي سليم يكون عمودا رئيسيا في بناء الجمهورية الجديدة.

وعلى هامش عرض المسلسل؛ تطلق وزارة التضامن مسابقة يومية طوال الشهر الفضيل بمبلغ ١٠٠٠ جنيه، ابتداء من الغد الاثنين ١٠ رمضان، بسؤال للمتابعين عن موضوع الحلقات، على أن تكون مدة المسابقة ابتداء من إذاعة الحلقة وتنتهي مع إذاعة الحلقة الجديدة، ويكون الاشتراك "مجاني" في المسابقة عن طريق إرسال كلمة "شارك" على منصة التواصل التفاعلي ١٤٤٢ وسيقوم المتسابق بالإجابة على ٣ أسئلة، فيما ستعلن الوزارة عن الفائزين يوميا بنظام القرعة بين أصحاب الإجابات الصحيحة.