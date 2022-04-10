الحماية المدنية تُخمد حريقا التهم محتويات شقة سكنية في الإسكندرية

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حريقًا نشب بالطابق الأخير من شقة سكنية، كائنة في شارع غربال، منطقة محرم بك، وذلك، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول نشوب حريقًا بشقة سكنية في منطقة محرم بك.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، بعد أن أتت على كامل محتويات الشقة؛ لعدم وصولها إلى باقي أجزاء العقار.

ووفقا لمصدر أمني، تم إخراج سكان الشقة السكنية المشتعل فيها النيران والشقق المجاورة حفاظًا على سلامتهم، وجرى وضع سياج تأميني في محيط العقار، وقطع المرافق عنه "الغاز، المياه، الكهرباء"؛ حتى انتهاء عملية التبريد.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.