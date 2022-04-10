صلاح محسن وكوكا يشاركان في مران الأهلي‏

شارك صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش في بداية تحضير الفريق لمباراة الرجاء المغربي في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من إصابة مشطية القدم، وأحمد نبيل كوكا الذي تعافى من مضاعفات فيروس كورونا.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس، التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تدريبات خفيفة في صالة الجيم وبعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين وحدات تدريبية اشتملت على فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة لتجهيز جميع اللاعبين بمشاركة حارسين.
واستكمل محمد هاني برنامجه التأهيلي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم، فيما يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق المقبل، للتأكد بشكل نهائي من جاهزيته وانتظامه في التدريبات الجماعية.