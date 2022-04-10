صلاح محسن وكوكا يشاركان في مران الأهلي‏

شارك صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ‏التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش في بداية تحضير الفريق لمباراة ‏الرجاء المغربي في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه ‏من إصابة مشطية القدم، وأحمد نبيل كوكا الذي تعافى من مضاعفات فيروس كورونا.‏

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس، التي أقيمت على استاد الجيش ببرج ‏العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، تدريبات خفيفة في صالة الجيم وبعض ‏الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين وحدات تدريبية ‏اشتملت على فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ‏كرة لتجهيز جميع اللاعبين بمشاركة حارسين.‏

واستكمل محمد هاني برنامجه التأهيلي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على هامش ‏مران الفريق الذي أقيم اليوم، فيما يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق المقبل، للتأكد ‏بشكل نهائي من جاهزيته وانتظامه في التدريبات الجماعية.‏