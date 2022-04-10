روسيا: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية من طراز بيرقدار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير قواتها بضربات صاروخية مقر قيادة لكتيبة «دنيبرو» الأوكرانية القومية في مقاطعة دنيبروبتروفسك شرق البلاد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الأحد.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي عقده صباح اليوم الأحد، أن القوات البحرية الروسية، أطلقت صواريخ عالية الدقة من السفن البحريةـ باتجاه قاعدة عسكرية أوكرانية تتجمع فيها قوات مرتزقة غربية، وتستخدمها لغاياتها العسكرية في منطقة دنيبروبتروفسك.

ولفت المتحدث إلى استهداف أنظمة دفاع صاروخية وإسقاط 8 طائرات مسيرة، مشيرًا إلى أن القوات الجوية الروسية نجحت في تدمير عدد من وسائط الدفاع الجوي من طراز «إس 300»، التابعة للجيش الأوكراني في منطقة خاركوف ونيقولايف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية من طراز «بيرقدار»، فوق أجواء منطقة دونتيسك ولوجانسك.