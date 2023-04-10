المقاولون العرب يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام إنبي

أعلن نادي المقاولون العرب، عزمه التقدم بشكوى رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بسبب أخطاء التخكيم خلال مباراة إنبي.

وكان فريق إنبي قد حقق الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

وقال نادي المقاولون في بيان رسمي: «يبدي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، انزعاجه من الخطأ التحكيمي الواضح الذي ارتكبه حكم مباراة فريق المقاولون العرب أمام إنبي ضمن مباريات الجولة 24 للدوري».

وأضاف البيان: «محمد يوسف الذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة، رغم استدعاء حكم تقنية الفيديو له واستغراق وقتا طويلا، في شرح الحالة التي أجمع كل من شاهدها على كونها ضربة جزاء ضد لاعب إنبي للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، واوضحتها كل كاميرات المباراة».

وأوضح: «وإذ يبدي النادي دهشته من رفض الحكم لما شاهده بوضوح، وتوصيات حكم تقنية الفيديو فإن المقاولون العرب سيتقدم بشكوى، واحتجاج إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة وموجهة أيضا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، مطالبا بتفسير واضح لما حدث والكشف عن ما دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو وإعلانه على الرأي العام حتى يتم سماع ما تم في المحادثة بين الحكمين، وهي طلبات منطقية ومشروعة لنادي المقاولون العرب وكل الأندية».

وأتم: «فريق المقاولون العرب راعى الجولة الماضية أمام بيراميدز ظروف أزمة اتحاد الكرة مع شركة تقنية الفيديو، وتم احتساب ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة لفريق بيراميدز، ومر الموقف بحجة عدم وجود التقنية».