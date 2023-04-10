تشاووش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا قد يعقد في مايو المقبل بموسكو

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا، قد يعقد مطلع مايو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.



وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية: "نعتقد أنه سوف يتم عقد الاجتماع في مطلع مايو المقبل في العاصمة الروسية موسكو، وفقا للمعلومات الأولية التي تلقيناها من الجانب الروسي"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (الأناضول) التركية.



وتابع وزير الخارجية التركي بالقول "لقد ناقشنا هذا الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، يوم الجمعة الماضية.



وأوضح أن الهدف من هذه المحادثات هو إحياء العملية السياسية، والاستقرار الدائم، والسلام ومحاربة الإرهاب وضمان أمن حدود سوريا وسلامة أراضيها.



وأضاف تشاووش أوغلو أنه خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل، قد يعمل الوزراء الأربعة على تحضيرات لعقد لقاء بين قادة روسيا وسوريا وإيران وتركيا.



كانت موسكو قد استضافت الأسبوع الماضي اجتماعا حول سوريا على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، وسوريا وإيران.



وسبق ذلك الاجتماع، لقاء ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في ديسمبر الماضي في موسكو، جرى خلاله بحث سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.