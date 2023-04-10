العسومي يستقبل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري

العسومي يبحث الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان فى العالم العربي

المؤتمر يستهدف تعزيز القدرات التشريعية العربية في مجال إدماج منظور حقوق الإنسان

استقبل رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، وذلك بحضور الأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي.

وخلال اللقاء تم التباحث حول أخر الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وفقا لقرار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بعقد المؤتمر الأول خلال الربع الأخير من عام 2023.

وخلال اللقاء، أكد العسومي على الدعم الكبير الذي يوليه البرلمان العربي لعقد هذا المؤتمر الدولي الأول والذي يرسخ لآلية عربية دائمة تنعقد سنويا لاستعراض الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن المؤتمر يستهدف في الأساس أبرز الجهود البناءة والاستراتيجيات الوطنية والعربية في مجال حقوق الإنسان وذلك ليتم البناء عليها، وتبادل الخبرات والممارسات العربية فى القضايا ذات الأولوية التى تهم المواطن العربي.

ونوه العسومي أن هذا المؤتمر سيكون بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان عموم أفريقيا، ومن يرغب من البرلمانات الإقليمية الأخرى خاصة البرلمان الأوروبي.

كما أكد رئيس البرلمان العربي أن مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي كان في اجتماعه الأخير خلال شهر مارس ارتأى تأجيل انعقاد المؤتمر من مايو المقبل، لنهاية العام الجاري.

وذلك لمزيد من الاستعداد والتحضير الجيد، والتنسيق مع بعض الشركاء في الجانب الدولي خاصة وأن شهرى سبتمبر وأكتوبر تشهدان اجتماعات وفاعليات خاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة.

وتابع إن المرصد العربي لحقوق الإنسان يتابع التقارير الدورية التي تقدمها الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعض الملاحظات والمناقشات التي يتم تداولها ويسعى لتوضيح الصورة وحجم المنجزات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية وأيضا أبرز التحديات وكيفية التعامل معها، فهو يهدف لمساندة الدول العربية في مواجهة بعض الادعاءات غير المبررة على الدول العربية في مجال حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء أيضا مناقشة فتح آفاق للتعاون والتنسيق بين المرصد العربي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، حيث تم الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون بين الجانبين على هامش اجتماعات المرصد العربي لحقوق الإنسان القادمة والمقرر انعقادها نهاية شهر مايو القادم.

كما شهد اللقاء أيضا مباحثات تستهدف تدعيم التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمة العربية لحقوق الإنسان باعتبارها من أقدم المنظمات العربية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتغطي غالبية الدول العربية، فمجلس أمناء المنظمة يتكون من ممثلين لعدد 16 دولة عربية.

حيث تم الاتفاق أيضا على توقيع بروتوكول تعاون وأنشطة مستقبلية بين المرصد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان خاصة تنظيم فاعليات مشتركة على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منتصف سبتمبر القادم.

كما تم الاتفاق على إعطاء أولوية لتعزيز الدور التشريعي لأعضاء المجالس والبرلمانات العربية من منظور حقوق الإنسان وسيتم الترتيب لمجموعة من اللقاءات والبرامج المشتركة لتعزيز قدرة المشرعين العرب في مجال إدماج منظور حقوق الإنسان في كافة التشريعات التي يتم مناقشتها في البرلمانات العربية.