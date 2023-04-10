ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جداول امتحانات نهاية العام بكافة المراحل التعليمية، وذلك بعد اعتماد جداول الامتحانات بصورة رسمية.

وتنطلق امتحانات نهاية العام للمرحلة الابتدائية والفصل الواحد (التعليم المجتمعي) بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، التي تنطلق يوم السبت 6 مايو المقبل وتستمر حتى يوم السبت 13 مايو المقبل، وتنطلق امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم الأحد 7 مايو وتستمر حتى يوم الأحد 14 مايو، فيما تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الاثنين 15 مايو وتستمر حتى يوم الخميس 18 مايو.

بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والمهني، التي تنطلق يوم السبت 6 مايو وتستمر حتى يوم الاثنين 15 مايو، فيما تنطلق امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والمهني يوم يوم الأحد 7 مايو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 16 مايو، وتنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) العامة والمهنية يوم السبت 20 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 25 مايو.

كما تنطلق امتحانات التربية الخاصة بامتحانات الصف الثامن في مدارس الأمل للصم وكذلك امتحانات الصف السادس في مدارس النور للمكفوفين، التي تنطلق يوم الاثنين 15 مايو وتستمر حتى يوم الخميس 18 مايو، فيما تنطلق امتحانات المرحلة الإعدادية في مدارس النور للمكفوفين والأمل للصم يوم السبت 20 مايو وتستمر حتى يوم الخميس 25 مايو، وتبدأ امتحانات التعليم الفني (صفوف النقل) وكذلك امتحانات نهاية العام للتعليم المزدوج يوم الاثنين الموافق 1 مايو المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 18 مايو.