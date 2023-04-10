اتحاد جدة يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية أمام الوحدة

عزز اتحاد جدة تصدره للدوري السعودي بالفوز على الوحدة بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ23.

تقدم عبد الرزاق حمدالله بالهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 20 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعزز برونو هنريكي تقدم العميد بالهدف الثاني في الدقيقة 30 من الشوط ذاته من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص جان بوجال تأخر الوحدة في النتيجة مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة 56 في صدارة الدوري السعودي، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف الذي تعادل أمام الفيحاء سلبيًا، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 22 في المركز الـ13.