استئناف المحادثات الكويتية العراقية بشأن ترسيم الحدود البحرية مايو المقبل

كشفت مصادر دبلوماسية، عن انعقاد اجتماع اللجنة الفنية القانونية الكويتية - العراقية المشتركة في الكويت في السابع من شهر مايو المقبل، لمواصلة المحادثات في شأن ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، لافتة إلى أن الاجتماع المقبل سيكون الثالث بين الجانبين منذ استئناف المفاوضات.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، في عددها الصادر غدا الثلاثاء، عن المصادر القول "وجود توافق بين الكويت والعراق على الاستناد لخريطة بريطانية محددة"، موضحة أن "المحادثات تشمل تفاصيل عدة، وبالتالي من المرجح أن تستغرق وقتا وإن كان هناك رغبة بين البلدين لطي هذا الملف"، لافتة إلى أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية.

وفي ملف آخر، أشارت المصادر إلى انعقاد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في جدة الأسبوع المقبل لمناقشة قضايا عربية مهمة من أبرزها عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

ولفتت إلى أن "هذه العودة تتطلب إجماعا عربيا كما اتخذ في السابق القرار بالإجماع تجميد عضويتها من قبل الجامعة العربية".

وأكدت أن "الكويت ستؤيد القرار العربي الذي ستتخذه الجامعة العربية".