عمرو الليثي يجبر بخاطر بائع خردوات ويهديه 10 آلاف جنيه في «واحد من الناس»

التقى الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، بشخص مسن يبلغ من العمر 87 سنة في أحد الشوارع يدعى "صبحي ميخائيل" يبيع خردوات في الشارع، وروى حكايته قائلًا: "أنا طول عمري بياع، وكل يوم بظروفه وفيه أيام ممكن ما استفتحش فيها، وأنا أحصل على معاش وهذا البيع يساعدني".

وأشار إلى أنه يعيش مع زوجته وليس لديهما أي أبناء، مردفًا: "أصرف في الشهر 2000 جنيه، وأخوتي يساعدوني لأن الفلوس مش بتكفي، وربنا بيرزقني بحسنة من البضاعة، وأصرف علاج في الشهر 50 جنيهًا، ونفسي ربنا يديني الصحة أهم حاجة".

وأهدى الإعلامي عمرو الليثي، المواطن صبحي ميخائيل، مبلغ مالي قيمته 10 آلاف جنيه، وقال: "هعالج نفسي بالفلوس وهيساعدوني في الحياة".