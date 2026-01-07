جيش الاحتلال يزعم: حماس ارتكبت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

زعم جيش الاحتلال أن عناصر من حركة حماس أطلقت النار نحو منطقة عملت فيها قواته في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن ما ادعى أنها عملية إطلاق نار تمثل ما زعم أنه خرق فاضح لاتفاق وقف النار، وفق تعبيره.

وأضاف: «ردًّا على الاعتداء هاجم الجيش والشاباك عنصرًا إرهابيًا بارزًا من حماس دفع بمخططات إرهابية ضد قواتنا في شمال قطاع غزة».

وختم أردعي بيانه يقول إنه سيتم نشر تفاصيل أوسع لاحقًا.

ودأب جيش الاحتلال على توجيه اتهامات لحركة حماس بزعم أنها تخرق اتفاق وقف إطلاق النار لتبرير انتهاكاته للاتفاق بين شن غارات وإطلاق نار.