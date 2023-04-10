 محافظ الوادي الجديد: توفير معدات وتجهيزات مركز تجميع وتصنيع الألبان بالفرافرة - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: توفير معدات وتجهيزات مركز تجميع وتصنيع الألبان بالفرافرة

عمرو بحر:
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 11:39 م
أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وصول معدات وتجهيزات مركز تجميع وتصنيع الألبان، المنفذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، والذي يعد أول وأكبر مركز من نوعه بالمحافظة؛ لتعظيم الاستفادة من الألبان، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لمربي الثروة الحيوانية من أهالي المركز، بطاقة إنتاجية تبلغ ١٠ أطنان فى اليوم.

وأشار الزملوط، إلى أن المشروع يهدف إلى تجميع الألبان من المربين بنطاق المركز، وتوفير عائد اقتصادي لهم، في إطار خطة دعم وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا بقرى مبادرة حياة كريمة.



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