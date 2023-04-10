قال المنتج محمد مختار، إن اسمه أصبح معروفًا في الوسط الفني بعد زواجه من الفنانة نادية الجندي، مشيرًا إلى أنه شق طريقه في الإنتاج بعد ذلك الأمر.



ورد خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، على قول الفنانة رانيا يوسف، إنه لم يساعدها في مسيرتها الفنية، قائلًا: «أعتقد لما رانيا ارتبطت بواحد زي حالاتي غلبان اتعرفت في السوق بصورة كبيرة».



وأضاف: «رانيا مكنش حد يعرفها، أنا مكنتش عارفها»، مؤكدًا أنه تزوجها بسبب حبه لها، وشعوره أنها شخصية لطيفة وتتسم بالكاريزما.



وأشار إلى أنه أنتج بأمواله الخاصة، دون مشاركة أحد له، معترفًا في الوقت نفسه بدور «الجندي» في دخوله عالم الإنتاج السينمائي، خاصة أنه كان يعمل في جامعة الدول العربية عندما كان يبلغ من العمر 24 عامًا.



وأكمل: «نادية السبب اللي عرفتني ده مش عيب الدنيا بتسلم، أنا استفدت من نادية بعد ما اتعرف مين محمد مختار ده عندما تزوجنا، وقبلها التقينا في نادي الجزيرة، ولا أعلم من هي».



ونوه بأنه قرر الدخول في عالم الإنتاج؛ بسبب عدم نجاح «الجندي» في إنتاج فيلم «ليالي ياسمين»، معقبًا: «لما تكون ست لوحدها في الإنتاج بتتاكل، ولما عملت الباطنية كان في جيبي 120 ألف جنيه، رغم إن تكلفة الفيلم 700 ألف».



ولفت إلى أن نادية وقفت إلى جواره في الفيلم الأول الذي أنتجه «الباطنية»، وساهمت في توقيع الفنانين محمود ياسين وفريد شوقي وأحمد زكي وعماد حمدي وفاروق الفيشاوي معه، مضيفًا: «الرواية حلوة ونادية ورايا، ولما عملت المجموعة دي بعت في الخارج والداخل بصورة كبيرة».



