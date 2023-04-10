محافظ الدقهلية: لن أسمح بالفساد في الأسواق ومحلات بيع السلع

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خصيصًا في الأسواق ومحلات بيع السلع؛ وذلك لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين، والصحة والطب البيطري والبيئة.



وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، والتي أسفرت عن تحرير 94 محضرًا بالمخالفات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة.



وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.



ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.



من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت سلسيل وبلقاس، وطلخا وأجا، ونبروه وشربين، والمنصورة وتمي الأمديد.





