شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل الأجهر، عودة أحمد صفوت، ومصطفى الأجهر "عمرو سعد" إلى القاهرة بعدما وزع على أهالي كينيا 2 مليون دولار.



ويعود مصطفى الأجهر إلى القاهرة ومعه مبلغ يقدر بـ16 مليون دولار، في ظل دعم وصداقة كبيرة مع أحمد صفوت، ومن ناحية أخرى رفض الويشي العودة.



ويقرر أحمد صفوت "ميدا" فور عودته أن يطلق نولا بعد تجاوزها في حقه أمام أهل الحارة.



جدير بالذكر أن مسلسل الأجهر، يضم كوكبة من النجوم أبرزهم "عمرو سعد، درة، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدي، محمد جمعة، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجي، نهلة سلامة، ياسر الزنكلوني، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدي هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشي، قصي الأمين، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم "وفاء عامر وأشرف عبد الغفور، وخالد زكي وباسم مغنية، ورابي عمرو سعد.



والمسلسل من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح، ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزي، وأحمد بكر، وأحمد حلبة وأحمد عيد، وإخراج ياسر سامي.