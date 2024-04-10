اليونان تشهد زيادة بنسبة 67% في أسعار زيت الزيتون منذ 2023

يدفع المستهلكون اليونانيون حاليا ثمنا أكبر من أي وقت مضى مقابل لتر من زيت الزيتون، حيث تتراوح الأسعار بين 12 و15 يورو (88ر12 دولار و11ر16 دولار).

وفي مارس ارتفعت الأسعار بنسبة 2ر67% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا لجهاز الإحصاء "ايلستات" اليوم الأربعاء. ويستهلك اليونانيون نحو 12 لترا لكل فرد سنويا، وهو أعلى معدل استهلاك في الاتحاد الأوروبي.

وكان المحصول الضعيف للغاية في موسم 2022 -2023 هو السبب وراء الارتفاع الحاد في الأسعار.

وشهدت إسبانيا، أكبر منتج في العالم، تراجعا في عائداتها بأكثر من النصف، بينما لم تكن الأمور أفضل كثيرا في إيطاليا واليونان.

ويلقى مزارعو الزيتون باللائمة على تغير المناخ، وبسبب الشتاء المعتدل بدلا من البارد ودرجات الحرارة المرتفعة بشدة وقت الازهار وقلة مياه الأمطار بعد ذلك، كان من الصعب أن تنمو الأشجار وتثمر.

كما ارتفعت تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود.