استقالة مسؤول ياباني بعد تصريحات تقلل من شأن المزارعين وبائعي الخضروات

قدم محافظ مقاطعة شيزوكا اليابانية استقالته اليوم الأربعاء بعد رد فعل عنيف على تعليقاته التي تقلل من شأن المزارعين وبائعي الخضروات.

وسيقوم هيتا كاواكاتسو تلقائيا بإخلاء منصبه بعد 30 يوما من تقديم الطلب وستتم الدعوة إلى انتخابات حاكم المقاطعة، ومن المرجح أن تبدأ الحملة الرسمية في 9 مايو ليجرى التصويت في 26 مايو، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتعرض الرجل / 75 عاما / لانتقادات منذ أن أخبر موظفي الحكومة الجدد في المحافظة في مطلع أبريل أنهم أشخاص أذكياء "على عكس أولئك الذين يبيعون الخضروات ويربون الأبقار ويصنعون الأشياء".

وفي أعقاب انتقادات علنية، أعلن كاواكاتسو في اليوم التالي أنه سيستقيل عندما يجتمع مجلس المقاطعة في يونيو، لكنه قرر في وقت لاحق تسريع العملية. كما تراجع عن تصريحاته يوم الجمعة واعتذر.