وزير خارجية إسرائيل: إذا هاجمتنا إيران سنرد داخل أراضيها

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بالرد داخل الأراضي الإيرانية في حال شنت طهران هجوماً عليهم، وذلك ضمن توتر متصاعد بين الجانبين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن كاتس قوله: "إذا هاجمت إيران إسرائيل من أراضيها، فسترد إسرائيل في أراضي إيران"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

واعتبر كاتس أنه "بدون إيران لا توجد حماس ولا الحوثيون ولا الميليشيات الشيعية السورية ولا حزب الله".

ويأتي ذلك بينما تستعد إسرائيل لرد إيراني محتمل بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، فيما قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها في دمشق مطلع أبريل الجاري.

وفي سياق الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 6 أشهر، رفض كاتس تأكيد ما إذا كان يوجد موعد محدد لاجتياح عسكري مرتقب لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مكتفياً بالقول: "أعلم أن إسرائيل ستدخل رفح، لكنني لا أريد التوسع أبعد من ذلك".