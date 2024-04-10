دولتان تعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت كل من الهند وبنجلاديش رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر المبارك فيهما.

وفي ظل إعلان معظم الدول العربية والإسلامية نهاية شهر رمضان 2024، يوم الثلاثاء، وتحديد مطلع شهر شوال الذي تحددت غرته الأربعاء 10 أبريل، كشف مركز الفلك الدولي عن إعلان بعض الدول عدم ثبوت رؤية هلال شوال، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان 2024، وتكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك هو الخميس 11 أبريل.

وأوضح مركز الفلك أن بنغلادش أعلنت رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر فيها.

وكانت سلطنة بروناي قد أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء.

وأما في الهند فقد ذكر مركز الفلك الدولي عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء في عدة مناطق، وعليه أعلنت أن الخميس هو عيد الفطر فيها، في حين أعلنت مناطق أخرى ثبوت رؤية الهلال، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها.

فيما أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وأستراليا أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.