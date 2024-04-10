 مبابي أساسيا في تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة - بوابة الشروق
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مبابي أساسيا في تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 8:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 8:24 م

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة برشلونة مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق سان جيرمان نظيره برشلونة على ملعب حديقة الأمراء، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في دوري الأبطال.

وجاء تشكيل سان جيرمان لمواجهة اليوم كما:

دوناروما في حراسة المرمى

الدفاع: نونو مينديز - لوكاس بيرالدو - هيرنانديز - ماركينيوس

خط الوسط: فابيان رويز - فيتور بيريرا - لي كانج إن 

الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - ماركو أسينسيو.

 


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