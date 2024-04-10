محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجنازة على ضحايا حادث انزلاق سيارة من على معدية بالفشن

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أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صلاة الجنازة على ضحايا حادث انزلاق سيارة من على معدية نيلية بالحيبة.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشيخ شمردل بمدينة الفشن، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وطه الناظر عضو مجلس النواب، ومحمد بكري رئيس الوحدة المحلية وبعض التنفيذيين، وسط مشاهد من الحزن والألم سادت جموع مشيعي الجنازة.

وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة، تقدم محافظ بني سويف بالعزاء لأهالي وذوي المتوفين في مصابهم الذي فجع أبناء المحافظة عامة وأهالي مركز ومدينة الفشن خاصة.

وأعرب عن بالغ حزنه لوقوع هذه الحادثة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن تكون وفاتهم في أيام مباركة لعلها من المبشرات أن يتقبلهم المولى عزوجل في عباده الصالحين ومن الشهداء.

تجدر الإشارة إلى تلقي مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، فجر الثلاثاء الماضي، بلاغا بانزلاق سيارة ميكروباص أثناء صعوده معدية نيلية بقرية الحيبة قبل تحركها للعبور من الجانب الشرقي إلى غرب النيل؛ مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

ووجه محافظ بني سويف، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مكلفا رئيس المدينة بالتواجد بموقع الحادث.

وتحركت قوات الإنقاذ النهري، والإسعاف والصحة وقوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ.

وبدأت قوات الإنقاذ النهري في عملية استخراج الجثامين من مياه النهر، حيث تم استخراج 4 ونقلهم لمستشفى الفشن المركزي لاستكمال الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن، فيما تتواصل جهود البحث للعثور على الخامس.