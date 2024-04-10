المعارضة في كوريا الجنوبية تحقق فوزا واضحا في الانتخابات البرلمانية

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منح الناخبون في الانتخابات البرلمانية بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض أغلبية مريحة، في ضربة موجعة للرئيس يون سوك يول.

وتمكن الحزب الديمقراطي الليبرالي بقيادة زعيم المعارضة لي جاي ميونج من المضي فى طريقه إلى الحفاظ على موقعه كأقوى حزب في الجمعية الوطنية المؤلفة من 300 مقعد.

ونتيجة لفوز المعارضة في الانتخابات، يواجه رئيس البلاد المحافظ تهديدا أن يصبح غير قادر إلى حد كبير على اتخاذ إجراءات سياسية محلية خلال الثلاث سنوات المتبقية في ولايته.

وبعد فرز ما يربو على 90% من الأصوات في 254 بلدية، يمكن أن تصل مقاعد الحزب الديمقراطي إلى 160، بينما سيمثل حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمى له الرئيس 91 نائبا في المستقبل.

وتمثل الانتخابات تقييما مهما لحكومة يون، التي تولت السلطة منذ عامين.

ويذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2027.