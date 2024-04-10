 مسلسلات رمضان 2024.. محمد رياض: دلوقتي نقدر ننافس وبقوة شديدة الدراما العالمية - بوابة الشروق
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مسلسلات رمضان 2024.. محمد رياض: دلوقتي نقدر ننافس وبقوة شديدة الدراما العالمية

 هديل هلال
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:11 م

 أشاد الفنان محمد رياض، بمسلسلات رمضان 2024، مشيرًا إلى تمكن صناعها من الوصول بها إلى «أبعد نقطة».

وقال خلال لقاء لفضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «دلوقتي نقدر ننافس وبقوة شديدة الدراما العالمية، إحنا رفعنا سقف الدراما المصرية بشكل كبير جدًا».

وأعرب عن انبهاره بشكل خاص بمسلسلي «جودر» و«الحشاشين»، قائلًا: «فخور إننا عندنا أعمال بتلك القيمة والصورة العظيمة، أعمال متكاملة من ديكور وملابس وجرافيكس وموسيقى وممثلين رائعين».

وذكر أن «الدراما المصرية حققت قفزة كبيرة هذا العام»، موضحًا أن الفن المصري لطالما كان رائدًا في الوطن العربي بأكمله.

وتوجه بالتحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والشركات المنتجة التي آمنت بتقديم أعمال بتلك التقنية والجودة الكبيرة ولم يخافوا من التكاليف.

ولفت إلى «الحاجة لفتح سوق خارج العالم العربي، لأن الدراما المصرية كانت تمثل جزءًا من الاقتصاد في أوقات سابقة». 

 

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