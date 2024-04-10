لافروف يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط اليوم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد اجتماعا مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في موسكو اليوم الأربعاء.

وأضافت زاخاروفا "سيستقبل وزير الخارجية الروسي، اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، الذي يزور موسكو حاليا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت زاخاروفا "سيتناول اللقاء الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار هدف التوصل لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن."

وأضافت زاخاروفا أن الجانبين سيوليان اهتماما خاصا لمناقشة المزيد من الخطوات الجماعية، والتي ستهدف إلى "استعادة الأفق السياسي في عملية التسوية في الشرق الأوسط القائمة على أساس قانوني مقبول بشكل مشترك" والتي تتمحور حول حل الدولتين