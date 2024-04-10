مصيلحي يحفز لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الزمالك

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الاجتماع بلاعبي الفريق والجهاز الفني خلال التدريبات التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الزمالك في الدوري.

وجاءت جلسة مصيلحي مع لاعبي الفريق من أجل تحفيز لاعبي الفريق لمواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات في الدوري.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الزمالك مساء الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري الممتاز، علماً بأن الفريق كان قد حقق فوزا مثيرا الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2.

وأكد مصيلحي على أهمية إسعاد جماهير الاتحاد وبذل أقصى جهد في المواجهات القادمة.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، بينما يمتلك الزمالك 15 نقطة في المركز الـ 15 لكنه لعب 4 مباريات أقل من زعيم الثغر.